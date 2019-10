In una settimana sull'isola sono stati trovati 7 elefanti morti.

I veterinari credono che gli animali siano stati avvelenati.

L’autopsia confermerà questa versione. Per ora in Sri Lanka vivono circa 5,5 mila di elefanti. In cerca di cibo gli animali vanno nelle campagne.

Forse questa è la causa delle uccisioni degli animali.