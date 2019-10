Bolivia: sostenitori rendono omaggio a Che Guevara in occasione del 52° anniversario della sua morte

Dozzine di persone hanno visitato il Mausoleo di Che Guevara nella città boliviana di Vallegrande martedì, per rendere omaggio alla figura rivoluzionaria argentina in vista del 52 ° anniversario della sua morte.

Presso il Centro Culturale "Ernesto Guevara" si sono radunati residenti e pellegrini locali hanno parlato dell'ideologia del Che e ponendo dei fiori in una fossa dove furono trovati il suo corpo e quelli di altri guerriglieri.

Secondo i rapporti, il movimento guevarista del dipartimento di Santa Cruz ha celebrato numerosi tributi in diverse città boliviane. Cuba e altri paesi dell'America Latina hanno anche preparato attività per commemorare la morte del leader storico. Il rivoluzionario socialista fu giustiziato dai soldati 52 anni fa in Bolivia, all'età di 39 anni. Dopo la sua morte, il Che divenne un simbolo internazionale per la rivoluzione e gli ideali di sinistra.