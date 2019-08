Il Presidente ha fatto un giro con i biker del club di motociclisti i "Lupi della Notte" e ha fatto gli auguri per il loro anniversario. I biker hanno presentato a Putin un film girato da loro e dedicato a lui e un cappellino di lana da motociclista.

I "Lupi della Notte", (Nochnye Volki) vennero fondati nel 1989 come primo club di motociclisti ufficiale nell'allora URSS. In 30 anni di attività hanno unito alla passione per le moto anche l'impegno sociale e negli ultimi anni, politico. Nel 2012 ad un motoraduno da loro organizzato a Sebastopoli aveva preso parte anche Vladimir Putin.