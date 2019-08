Un regalo per Vladimir Putin

Ha anche parlato con i bambini e separatamente ha salutato il bimbo di 6 anni, Matvey, che aveva incontrato in precedenza a luglio dopo il suo arrivo nella regione per coordinare le operazioni di emergenza e dare le disposizioni per risolvere la situazione.

Alla fine di giugno le forti piogge nella regione di Irkutsk, nel sud-est della Siberia, hanno innalzato i livelli dei fiumi.

Secondo le ultime informazioni la tragedia ha portato alla morte di 25 persone, 6 sono stati dispersi e circa 43 mila persone sono rimaste ferite.

Matvey ha preparato un regalo per il presidente, che gli aveva promesso di seguire personalmente la ricostruzione dell'asilo del bambino.