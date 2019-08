Questo cucciolo è stato trasportato nel cofano di un'auto per 5 chilometri, ma, fortunatamente, è rimasto vivo.

Non si capisce come un cagnolino sia arrivato nello scompartimento del motore di un'auto. Può darsi che si sia intrufolato per riscaldarsi.

Nonostante un "viaggio" pericolosissimo di cinque chilometri nel cofano dell'auto questo cagnolino è sopravvissuto. Quando l'hanno scoperto, sembrava vivo, respirava, però non reagiva al tatto. Il cane aveva una zampa ustionata, l'altra è rimasta intatta.