Gatto cammina dopo l'amputazione delle quattro zampe

Questa bella storia arriva da Novosibirsk, dove il gattino è stato trovato quasi congelato per il freddo da un gruppo di animalisti, che lo ha portato in cura in un clinica veterinaria.

I medici hanno dovuto procedere all'amputazione delle zampe e poi ad una lunga riabilitazione, al termine della quale al gatto sono state impiantate quattro protesi, realizzate con una tecnologia brevettata e stampate con una stampante 3-D.

Quello di Ryzij è l'unico caso del genere finora registrato al mondo: il primo gatto con quattro protesi, come assicurano i veterinari, sta bene e vive una normale vita "da gatti".