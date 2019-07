Museo militare subacqueo creato in Giordania

Le forze armate e l’amministrazione locale ci hanno messo sette giorni ad affondare i veicoli che costituiranno l’esposizione del museo, tra cui un elicottero da combattimento, alcuni carri armati, un veicolo di trasporto truppe, armi contraeree e un’ambulanza, tutti in disuso.

I veicoli sono stati affondati a una profondità di circa 30 metri per creare il sito, che si integra con la barriera corallina. Il sito per immersioni del Museo Militare Subacqueo è ora aperto per chi vuole avere un “nuovo tipo” di esperienza museale, come ha detto l’Autorità economica speciale della zona di Aqaba.