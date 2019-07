Bologna: una Lamborghini accoglie gli aerei in arrivo

Infatti vengono accolte da automobili Lamborghini Huracan con la scritta lampeggiante “follow me” (seguimi, in inglese).

L’aeroporto di Bologna usa le Lamborghini Huracan LP 580-2 per fare strada agli aerei in arrivo lungo la pista e aiutare quelli in partenza a decollare. L’auto è dotata di motore V10, può accelerare da 0 a 99 km/ora in 3,4 secondi e raggiungere una velocità massima di circa 321 km/ora.

In tutto l’aeroporto dispone di cinque Lamborghini speciali “follow me”, operative dal 2013, dotate di tutti i necessari fari e segnali di avvertimento e collegate via radio alla torre di controllo dell’aeroporto. Il basso telaio delle auto sportive permette loro di “scivolare” agilmente sotto le ali e i corpi degli aerei e ogni autista indossa un’uniforme firmata Lamborghini.