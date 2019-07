Svetlana, la prima donna nello spazio aperto

Fin da bambina Svetalana sognava di volare nello spazio:

"Avevo un obiettivo: volare. Sì, partecipare proprio ai voli spaziali... Semplicemente non lo dicevo mai a nessuno, perché a quei tempi dicevano che lo spazio non è roba per donne. La prima donna ci è già andata e lì non c’è altro da fare, basta, è tutto chiaro anche così".

Svetlana portò a termine due missioni sulla stazione orbitale sovietica «Salyut» nel 1982 ed 1984.

Svetlana è l’unica donna ad aver ricevuto due volte il titolo di Eroe dell’Unione Sovietica.