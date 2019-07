Nella città russa di Voronezh sono stati trovati i resti dei soldati sovietici. Come ci finirono?

Dei resti dei soldati della seconda guerra mondiale sono stati trovati durante dei lavori di manutenzione.

Nell'estate del 1942 in questo posto ci furono feroci battaglie per la città.

Dal 7 luglio 1942 per più di 170 giorni il fronte divise la città in due parti. Nel prossimo futuro saranno condotti degli esami per l'identificazione dei soldati e la ricerca dei loro parenti.