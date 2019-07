Ecco i leggendari Katyusha

Il nome dei lanciamissili fu ispirato a una canzone sovietica popolare Katyusha, inoltre sui razzi ci fu la sigla "KAT" - "Kostikova avtomatichesky termitny" (proiettile alla termite).

Per mantenere in segreto l'arma i soldati sovietici non permisero mai che i Katyusha cadessero nelle mani del nemico. Non davavano il commando "aprire il fuoco", invece si ordinava "canta" o "suona".

Il lanciarazzi multiplo Katyusha non ebbe rivali nella II Guerra Mondiale.

