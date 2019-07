Putin e l'Italia, la storia dei rapporti

Oggi, il 4 luglio, il presidente Vladimir Putin si è recato a Roma in visita ufficiale per incontrare il Papa, il presidente Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Come sono state le relazioni tra la Russia e l'Italia con il presidente Putin? In questo video possiamo vedere come è andato avanti il dialogo negli ultimi 19 anni.