La prima Parata della Vittoria del 1945

La parata fu aperta da Georgy Zhukov, e la comandò Konstantin Rokossovsky. Alle 10.00 al suono dell'orologio Zhukov si recò sulla Piazza Rossa. Rokossovsky gli consegnò il rapporto per iniziare la parata, i marescialli ispezionarono le truppe. Dal podio del Mausoleo Zhukov si congratulò con i militari e il popolo sovietico per la grande vittoria. Per la parata furono preparati 10 stendardi e centinaia di striscioni nei laboratori del teatro Bolshoj. La marcia andò avanti per due ore sotto la pioggia battente. Alla parata parteciparono i liberi battaglioni dei fronti Presero parte 24 marescialli, 249 generali, 2536 altri ufficiali, e più di 30.000 soldati.