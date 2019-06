Una straordinaria proposta di matrimonio: un ragazzo ha deciso di fare un gesto romanticissimo e portare la sua fidanzata proprio sulla cima del vulcano per dirle la frase più aspettata "Mi vuoi sposare"?

A 2000 metri di altitudine non c'è tempo per pensarci: sbalordita, la ragazza non ha esitato a rispondere di sì.

La coppia canadese è venuta in Indonesia per realizzare il sogno si salire il monte Bromo, però l'avventura si è traformata anche nella nascita di una nuova famiglia. Il ragazzo comunque si è dovuto preparare bene, gli ci sono voluti ben 6 mesi per realizzare la sorpresa.