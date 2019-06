Pubblicate le prime immagini di Julian Assange in carcere

Il video è stato realizzato da un compagno di cella di Assange, che si è definito suo sostenitore.

Nel 2010 in Svezia Assange è stato accusato di molestie e violenze sessuali. Nel 2012 il fondatore di Wikileaks ha cominciato a nascondersi presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra per evitare l’estradizione. La mattina dell’11 aprile del 2019 Assange è stato arrestato secondo un ordine emesso nel 2012 a causa della sua assenza in tribunale e su richiesta delle autorità svedesi e statunitensi. Il tribunale di Londra lo ha ritenuto colpevole per violazione delle condizioni di uscita su cauzione. Secondo quanto rivelato a Sputnik dall’avvocato di Assange, il 2 maggio il tribunale britannico ha dato agli USA 65 giorni per motivare giuridicamente la richiesta di estradizione.