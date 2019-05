Video: varata la nuova rompighiaccio russa Ural

A San Pietroburgo ha avuto luogo uno degli eventi più significativi per lo sviluppo dell'Artico russo: la nuova rompighiaccio universale Ural, del progetto 22220, è stata varata presso il cantiere navale del Baltico.

“È con le navi di questa classe, con le rompighiaccio di nuova generazione, che puntiamo le nostre speranze sullo sviluppo della rotta del Mare del Nord”, ha dichiarato il vice primo ministro della Russia Yuri Borisov, presente alla cerimonia.

Borisov ha inoltre osservato che il varo della rompighiaccio a propulsione nucleare è una festa non solo per i cantieri navali russi, ma anche per l'intera Russia.