Su Reddit, nel subreddit italiano, è stata recentemente pubblicata una registrazione fatta in Piazza Garibaldi a Napoli in cui si vede un uomo... suonare la propria vespa! Il mezzo, adeguatamente attrezzato, è diventato una batteria mobile con la quale l'uomo si sposta in città e suona portando con sé buona musica e allegria per alcuni, baccano infernale per altri.