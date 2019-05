La fine di un'era: Il finale del Trono di Spade a Mosca

12mila spettatori si sono radunati allo stadio “RZhD Arena” a Mosca. Si sono guardati l’ultima puntata della stagione finale.

In precedenza, il network cinese Tencent, distributore esclusivo delle produzioni HBO in Cina, non ha mandato in onda il finale del serial Il Trono di Spade per colpa della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il finale della nota serie televisiva doveva andare in onda lunedì sulla piattaforma Tencent Video, ma gli spettatori hanno visto solo la notifica di momentanea interruzione della trasmissione.