Il padre di una scolara 11enne cinese ha trasformato il controllo dei compiti in un gioco per il suo animale domestico. Ha addestrato il suo cane a reagire se sua figlia si distrae dai compiti.

"Non è come un insegnante a scuola ma funziona. Quando mi controlla non è così noioso come fare i compiti quando sono sola e non mi distraggo. Sembra di fare i compiti con un compagno di classe", dice Xu Xinya.

La ragazza lo ama e lo tratta come una sorella. Quando gli esercizi finiscono, arriva il tempo di divertirsi.