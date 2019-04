Uno dei disastri più grandi della storia: 33 anni della catastrofe di Chernobyl

La catastrofe nella centrale nucleare di Chernobyl avvenne il 26 aprile 1986, a causa dell'esplosione del quarto reattore della centrale. L'area totale contaminata da radiazioni in è di circa 46,5 milioni di chilometri quadrati in Bielorussia (il 23% della superficie totale). In Ucraina, 50 mila chilometri quadrati sono stati contaminati in 12 regioni. Anche 19 regioni russe con un territorio di quasi 60.000 chilometri quadrati e una popolazione di 2,6 milioni di persone sono state colpite dalla contaminazione radioattiva.