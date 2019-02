Inizia a Mosca il torneo di beach soccer "Mundialito de Clubes"

Inizia a Mosca oggi, il 27 febbraio, il torneo di beach soccer "Mundialito de Clubes". Tra gli 8 club che si affronteranno per la coppa c'è anche la Domusbet Catania che rappresenta il Belpaese.

Dal 27 febbraio al 3 marzo il moderno Megasport Palace di Mosca, un'enorme struttura che conta ben 17000 posti a sedere, sarà riempito di tonnellate di sabbia e trasformato in una tiepida spiaggia, per ospitare gli 8 club che si affronteranno per la coppa.