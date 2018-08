Blogger crimeana: se il Cremlino mi pagasse, non vivremmo in cinque in un monolocale

La famosa videoblogger crimeana Alena Bardovskaya ha raccontato a Sputnik cosa voglia dire per gli abitanti del luogo vivere la realtà delle sanzioni, delle spiagge nudiste e quanto percepisce dal Cremlino per la promozione della penisola.

Alena è nata in Siberia e si è trasferita in Crimea con tutta la famiglia nel 2015 dopo che la penisola è diventata russa. La Crimea non era nuova per la ragazza in quanto il padre nacque lì. Nei suoi video Bardovskaya racconta del suo soggiorno nella penisola e condivide le sue impressioni su qualunque cosa: dalla zuppa di "petrolio" all'uomo arabo che ha lasciato tutto a Dubai e si è trasferito in Crimea.

Il videoblog di Alena è diventato subito molto conosciuto e oggi il suo canale YouTube ha 160.000 iscritti.

— Si percepisce in qualche modo sulla penisola il fatto che la comunità occidentale non riconosce l'annessione della Crimea alla Russia? In che misura i locali grazie ai quali la Crimea è tornata alla Russia sono soddisfatti della propria scelta oggi, 4 anni dopo?

— Bisogna considerare che contro la Russia sono state applicate delle sanzioni. Per questo noi non abbiamo le principali banche russe come Sberbank, ma abbiamo banche locali che esistono solo in Crimea. Da noi, ad esempio, non funzionano le Visa e le MasterCard europee, ma con le Visa e le MasterCard russe possiamo prelevare soldi.

La nostra connessione sfrutta il roaming perché gli operatori russi non vengono qui per paura delle sanzioni. Non abbiamo grandi negozi come IKEA e McDonald's: anche loro non si trasferiscono per paura delle sanzioni. Dunque, sì, da questo punto di vista si percepisce che, sebbene la Crimea sia una regione russa, è un po' diversa dalle altre anche solo per le banche che esistono.

Può sembrare che tutto questo possa rattristarci, ma in realtà non è così. Da noi la connessione è piuttosto accessibile anche rispetto ad altre regioni della Federazione Russa. Da noi i prezzi sono accessibili e penso che in alcuni momenti la connessione sia anche migliore.

Per quanto riguarda le banche, abbiamo accesso a vari servizi di prestito. Riceviamo la pensione sulla carta, utilizziamo spesso servizi di e-banking. Quindi, non percepiamo troppo la presenza delle sanzioni.

Sono soddisfatti i crimeani quattro anni dopo? Il primo anno è stato chiaramente euforico. Con le lacrime agli occhi c'è stato il referendum. Se non mi credete, chiedete alle persone di qui. Ora, chiaramente, la situazione si è calmata. Ci sono molti momenti in cui, ad esempio, dal punto di vista legislativo in Ucraina sono stati più permissivi, mentre in Russia più severi nel combattere il crimine. Questo crea una certa tensione sui criminali.

Ciò che è cambiato concretamente è ciò che posso dire di aver visto prima, nella Crimea ucraina, e dopo, nella Crimea russa. In primo luogo, le spiagge. Tutte le spiagge in Crimea sono diventate gratis. Sono cambiate le strade: adesso guidare in città è un piacere. Prima, quando guidavamo, non facevamo che finire nelle buche. Ora le strade sono molto migliori anche se c'è ancora del lavoro da fare. Ad esempio, adesso è in costruzione l'autostrada Tavrida, parte dell'inaugurato ponte di Crimea.

Ho notato che anche i crimeani sono cambiati. Quando è arrivata la Russia (qui dicono proprio così: "è arrivata la Russia"), cominciarono a parlare di un futuro ponte, un futuro ospedale, una futura grande moschea per i tatari crimeani. Tutti insomma promettevano un futuro. Prima ai crimeani si prometteva molto, ma non si dava niente. E quindi si sono abituati a sentire la parola "domani". "Domani, domani, poi lo faremo".

E poi dopo che piano piano cominciarono a costruire la centrale termoelettrica, aprirono un aeroporto bellissimo e ora hanno inaugurato il ponte, i crimeani hanno cominciato a credere alle parole e al fatto che, se dicono che verrà fatto, sarà davvero così.

Quando chiedevo ai miei conoscenti, se credessero davvero che avrebbero costruito il ponte e persino di fronte al ponte già inaugurato, loro pensavano che lo avrebbero terminato tra 10 o 15 anni. La situazione era davvero questa.

— È stata mai accusata di essere pagata per fare i Suoi video? Se sì, cosa risponde di solito a queste persone?

— Sì, mi scrivono spesso accusandomi di essere pagata dal Cremlino, ma, se davvero mi pagasse il Cremlino, non vivremmo in cinque in un monolocale. Ormai sono abituata a vedere il lato positivo delle cose. Ci sono chiaramente dei problemi che mostro anche nei miei video. Ma come mi disse un buon amico, se una persona è formica troverà ciò che ha accumulato, mentre se una persona è cicala non troverà mai un c...

Ho molti amici che non sono mai stati in Crimea e non possono neanche immaginare quanto questo posto sia speciale. Speciale per la natura, l'architettura, i monumenti. Davvero, venite a visitarla e ve ne convincerete.

— Di recente Lei ha intervistato un turista ceco che visitava la Crimea con la famiglia. Com'è andata l'intervista? I turisti europei sono ancora un'eccezione o no? Secondo Lei la Crimea sarebbe già ora in grado di concorrere con altre destinazioni turistiche popolari in Europa? Se così non fosse, cosa bisognerebbe fare perché la Crimea rientrasse tra le destinazioni più ambite: migliorare le infrastrutture, abbassare i prezzi?

— In realtà, i turisti in Europa per adesso sono un'eccezione. Prima ce n'erano di più perché attraverso l'Ucraina era più facile e più veloce (in macchina) entrare in Crimea. Poi va detto che non ci sono collegamenti internazionali in Crimea. Per questo tutti i voli passano da Mosca e questo, ovviamente, incide sul portafoglio. Dunque, i turisti europei vengono sempre più raramente. Sono stata molto contenta di incontrare quei turisti cechi e di sentire la loro opinione: hanno detto che a loro è piaciuto tutto, ma non sono stati totalmente soddisfatti dai comfort dell'area campeggio.

Penso che la Crimea debba svilupparsi proprio verso il turismo da campeggio e in tenda perché le persone desiderano vedere tutta la Crimea. E per farlo non bastano neanche 4 settimane, credetemi!

Ad esempio, si potrebbe cominciare dal Mar Nero, come hanno fatto quei turisti cechi: hanno visitato Sebastopoli, Yalta, Kerch e il ponte. Se alloggiate in un hotel di buon livello, penso che non ne sarete delusi. Qui tutto è di buon livello. Un turista europeo non rimarrà deluso.

— I Suoi video raccontano una Crimea molto diversa da quella descritta dai media occidentali. Cosa si sente di dire ai nostri lettori a cui capita di leggere informazioni fuorvianti riguardo alla vita sulla penisola?

— Secondo me, i media ovunque falsano parzialmente o integralmente le informazioni. Non solo i media occidentali. Penso che anche i nostri media nascondano qualcosa. In nostro aiuto vengono Internet, le recensioni e i racconti delle persone normali proprio come i nostri turisti cechi. Hanno visto i video su YouTube e hanno deciso di partire. E credetemi che non sono rimasti delusi.

Uno di loro mi ha detto che quando è partito, tutti i suoi amici lo hanno preso per pazzo: "Ma dove vai? Perché ci vai? Non c'è mica la guerra là?". Qui la guerra non c'è, la gente qui fa bellissime vacanze, le persone sono ospitali e la vita procede senza grandi intoppi.

Su Internet se una cerca un'informazione corretta, la trova sempre. Perché i media diffondono informazioni fuorvianti? Ci sono motivazioni politiche nelle quali, però, non mi addentro.

— A marzo è stato reso operativo il nuovo aeroporto di Sinferopoli. Di recente alcuni turisti tedeschi lo hanno definito meraviglioso. Lei cosa ne pensa?

— Ho dedicato un intero video all'aeroporto di Sinferopoli. È davvero un'opera meravigliosa: è grande, ampio, ben progettato e credo che sia stato ideato con la speranza di un grande flusso di turisti. Ovvero, è stato costruito tenendo conto del fatto che, tolte le sanzioni, si potrà volare direttamente in Repubblica Ceca, in Polonia, in Spagna. Dunque, ci saranno molte più persone in movimento.

Per quanto ho visto in aeroporto c'erano poche persone e la struttura sembrava vuota. Per questo aspettiamo i turisti. Ho un conoscente ucraino che è venuto qua passando attraverso il confine con l'autobus. È venuto e ha deciso di visitare l'aeroporto perché è davvero un'opera grandiosa. È rimasto folgorato. Insomma, è quasi una meta turistica.

— Come sono le spiagge nudiste in Crimea? Da quanto ho visto, i video in cui viene affrontato questo tema sono molto popolari.

— In Crimea ci sono moltissime spiagge nudiste. Come mai? Le spiagge della costa russa del Mar Nero (Sochi, Gelendzhik, Anapa) sono molto affollate e trovare una spiaggia isolata è molto difficile.

In Crimea la maggiore linea costiera sul Mar Nero arriva praticamente sull'altra sponda russa. E chiaramente ci sono molte spiagge selvagge difficili da raggiungere e in cui ci sono poche persone. Non sono grandi mete turistiche.

Conoscevo anche un paio di nudisti: persone molto piacevoli nonostante andassero in giro senza vestiti. C'è una spiaggia nudista a Koktebel famosa perché c'è una zona pedonale con caffè e bar proprio in prossimità della spiaggia. Per me questo non è il massimo perché la spiaggia nudista qui è al centro dell'attenzione delle persone normali e mi mette un po' a disagio.

Grazie mille per le domande. Grazie per il vostro interesse per la Crimea! Dalla Crimea Alena Bordovskaya.

© Il blog di Alena