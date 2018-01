Proteste a Londra contro l'operazione turca ad Afrin (VIDEO)

In precedenza, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che le operazioni delle forze armate turche in Siria non si limiteranno all'offensiva nel distretto nord-occidentale di Afrin. Ankara cerca di frenare i "giochi" di vari attori nella regione e di liberare il confine con la Siria dai terroristi.

Il 20 gennaio il Quartiere Generale turco ha annunciato l'operazione "ramo d'ulivo", rivolta contro le Forze di autodifesa curde e il partito dell'Unione Democratica ad Afrin.