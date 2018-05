La flotta del Mar Nero pattuglierà Sochi durante i Mondiali 2018

Parte della squadra delle navi coinvolte nella tutela della costa è già nella zona di pattuglia, ha riferito il quotidiano Izvestia. Un anno fa, durante la Confederations Cup la flotta del Mar Nero ha lavorato per garantire la sicurezza nella zona di Sochi. Secondo la pubblicazione, a protezione della costa, le navi saranno a Sebastopoli, Novorossijsk e Anapa. Alcune sono già arrivati nella regione. In particolare, la Junamerez Crimea del progetto 21980 Grachonok si trova a Sochi.

La squadra di navi per i Mondiali coprirà la costa dal confine con l'Abkhazia fino a Sochi. Per le operazioni di sicurezza nelle partite della Coppa del Mondo sarà utilizzata una piccola nave antisommergibile del progetto 1124М Eiisk della base di Novorossijsk. Anche le barche missile del progetto 1241 Ivanovez dalla composizione del 41esima brigata, del progetto 266М Kovrovez, la nave antisommergibile del progetto 1124М Muromets. Le altre barche continueranno a funzionare in modo indipendente e in stretta collaborazione con le unità della forza costiera della flotta, si legge nell'articolo.

Inoltre, le forze speciali condurranno l'esplorazione del fondo marino nella zona della località per la ricerca di oggetti esplosivi. Si presume che nella zona marina sarà formato il perimetro esterno di copertura, se questa decisione sarà presa, in mare aperto la protezione durante i Mondiali 2018 la forniranno una delle fregate del progetto 11356 Ammiraglio Essen o Ammiraglio Gregorovic, a cui possono connettersi le navi del progetto 11351 Pytlivy o di un progetto 01090 Smetlivy e altre. Non è escluso l'arrivo nella regione di Sochi della nave di salvataggio PZHS 123.

Nell'estate dello scorso anno, i marinai della flotta del Mar Nero hanno protetto Sochi da possibili attacchi terroristici dal mare durante la Confederations Cup. Ricordiamo, durante le Olimpiadi di Sochi nel 2014, nella regione pattugliavano la costa, in particolare, la piccola nave razzo della flotta del mar Nero Stil e la barca missile Ivanovez.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

