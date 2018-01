A Sochi e Krasnodar verrà lanciato il sistema "Città sicura"

Tutti le forze dell'ordine e i servizi per i cittadini lavoreranno allo stesso regime rafforzato come durante le Olimpiadi e la Confederations Cup. Allo stesso tempo i tempi di risposta agli incidenti dovrebbero essere sostanzialmente ridotti.

Il progetto "Città sicura" include un sistema di videosorveglianza, programmi per l'identificazione dei rischi, così come le chiamate al 112, l'unico numero per mettersi in contatto con la polizia, vigili del fuoco e chiamare il pronto soccorso. Durante le partite allo stadio "Fisht" di Sochi lavoreranno 100 uomini della Protezione Civile, mentre altri 500 soccorritori saranno al di fuori dell'impianto sportivo. Complessivamente lavoreranno 2mila esperti a Sochi. Tutte le sedi del ministero delle Situazioni di Emergenza nella regione saranno in stato di massima allerta.