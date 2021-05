Rivelato un altro buon motivo per rinunciare al consumo di bevande zuccherate

Uno studio, che ha analizzato i dati di oltre 95mila infermieri americani raccolti tra il 1991 e il 2015 come parte di una ricerca estesa sulla salute, ha dimostrato che esiste un legame tra il cancro del colon-retto e il consumo di bevande zuccherate.

I ricercatori affermano che le donne che consumano più di 500 millilitri di bevande zuccherate al giorno corrono il doppio del rischio di sviluppare il cancro al colon. Analogamente aumenta il rischio per le donne che hanno bevuto quantità eccessive di bevande zuccherate durante l'adolescenza.

"La nostra scoperta ribadisce l'importanza per la salute di limitare il consumo di bevande zuccherate", sottolineano gli autori dello studio.

Allo stesso tempo alcuni esperti affermano che sono ancora necessari ulteriori studi per confermare se esiste davvero un legame tra le bevande e lo sviluppo dei tumori, poiché solo 109 partecipanti hanno sviluppato il cancro al colon in quel periodo, mentre solo 16 di loro consumavano più di 500 millilitri di bevande zuccherate. Tuttavia, ci sono anche altri fattori di rischio associati al cancro del colon-retto, incluso il sovrappeso o l'uso di tabacco, alcol e carne rossa.

"Semplicemente non possiamo essere sicuri che il legame osservato tra bevande zuccherate e cancro intestinale sia una relazione di causa ed effetto", afferma Kevin McConway, professore emerito di statistica applicata presso la Open University al Guardian.

Da parte sua la nutrizionista Carmen Piernas, dell'Università di Oxford, è convinta che il numero di casi sia troppo piccolo per "trarre conclusioni definitive". E il dietista Duane Mellor della Aston University ammette che ridurre le bevande zuccherate può abbassare il rischio, ma è il tuo stile di vita e la dieta generale che contano davvero.

Il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto è di circa 1 su 23, o del 4,3% per gli uomini e di 1 su 25, o del 4,0%, per le donne. È la terza causa di morte per cancro, sia negli uomini che nelle donne.