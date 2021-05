Qualsiasi vita 'scoperta' su Marte potrebbe aver 'fatto l'autostop' dalla Terra

Christopher Mason, un genetista della Cornell University, ha rivelato che qualsiasi organismo scoperto nella colonizzazione di Marte da parte dell'umanità potrebbe aver già avuto origini che risalgono ad alcuni organismi che vivono qui sulla Terra.

Mason ha detto in un articolo per la BBC che dall'inizio della corsa a Marte, molti veicoli spaziali e diversi rover sono stati inviati nello spazio. Attualmente, Perseverance, un rover inviato su Marte dalla NASA, sta viaggiando su Marte raccogliendo campioni e osservando il Pianeta Rosso.

Mason ha delineato che la presenza di nuovi organismi, nonostante il loro aspetto alieno, avrebbe dovuto essere studiata per verificare la presenza di sequenze di DNA trovate qui sulla Terra. Il genetista ha sostenuto che questa forma di contaminazione da DNA può essere trovata in diversi punti della storia, come la diffusione americana verso ovest in tutto il continente nordamericano.

"Gli esseri umani hanno una scarsa esperienza di questo sul nostro pianeta. Il vaiolo, ad esempio, era diffuso sulle coperte date agli indigeni del Nord America nel XIX secolo. Anche nel 2020, non siamo stati in grado di contenere la rapida diffusione del virus che causa il Covid-19, SARS-CoV-2", ha scritto Mason.

Il termine scientifico usato per questa forma di diffusione è chiamato 'contaminazione interplanetaria' o 'contaminazione inoltrata', che Mason ritiene necessaria nell'evoluzione dell'espansione del DNA. La NASA teme anche i rischi di "contaminazione inversa" per future missioni di ritorno su Marte, ma ritiene che l'evoluzione della specie renderà interessanti campioni.

Mason e il suo team sono particolarmente interessati alla presenza di microrganismi in grado di resistere a temperature estreme, alle radiazioni e ai batteri in quanto possono fornire maggiori informazioni sull'espansione del DNA.

"I microbi potrebbero potenzialmente aver fatto l'autostop sulla loro strada verso Marte, anche dopo la pulizia pre-lancio e l'esposizione alle radiazioni nello spazio, e i loro genomi potrebbero cambiare così tanto che sembrano davvero ultraterreni, come abbiamo visto di recente con microbi che si sono evoluti sulla Stazione Spaziale Internazionale", ha dichiarato Mason, riferendosi alla ricerca in cui lui e un team di scienziati hanno studiato quattro diversi ceppi di batteri, alcuni con origini per lo più legate al Nord America, alcune isole europee e del Pacifico.

"Se questi tipi di specie fossero trovati sul suolo marziano, potrebbe potenzialmente innescare ricerche fuorvianti sulle caratteristiche della vita nell'universo e su Marte", ha aggiunto Mason.

Per anni, la scienza ha sperimentato l'evoluzione, l'espansione e la diffusione degli organismi in un metodo di ricerca che chiamano "metagenomi shotgun".

Gli scienziati desiderano ancora scoprire la presenza di vere forme di vita aliene, ma Mason dice che non sarebbe uno shock se il DNA risultasse proveniente da organismi trovati nello spazio finito per essere presente anche sulla Terra.

I ricercatori stanno continuando ad espandere il loro database di campioni di DNA presenti sulla Terra per saperne di più sull'espansione del sistema solare. Mason crede che nei prossimi 500 anni, la contaminazione interplanetaria sarà l'unico modo per preservare alcuni campioni di vita trovati qui sulla Terra.