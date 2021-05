Nuovi AirPods Apple, ecco la data d'uscita

Le popolari cuffie wireless con la famosa mela morsa saranno disponibili già dalla prossima settimana, per l'entusiasmo degli appassionati del marchio.

La Apple presenterà la terza generazione di cuffie wireless questa primavera. Lo riferisce AppleTrack con riferimento al blogger Luke Miany.

Si sa molto sulle future cuffie: il design delle cuffie e della custodia cambierà, avvicinandosi alla versione Pro. Tuttavia, gli AirPods non avranno la funzione di 'noise cancelling' né gli auricolari in silicone, che rimarranno un attributo del modello più costoso.

Gli AirPods 3 non saranno presentati come parte di un evento separato - il gadget apparirà semplicemente sul sito Web del produttore, come successo con la seconda generazione 2 anni fa. Presumibilmente, le cuffie saranno disponibili già il 18 maggio.

Insieme alle nuove cuffie, l'azienda annuncerà una nuova funzionalità del suo servizio di streaming musicale, che si chiamerà Apple Music HiFi. Inviterà gli utenti ad ascoltare musica di alta qualità.