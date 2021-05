Scoprire l’origine del Covid, l’appello di scienziati

Un gruppo di scienziati scrive una lettera appello per chiedere maggiore chiarezza sull'origine del coronavirus che ha causato l'attuale pandemia. Capire come si è arrivati a questo aiuterà a prevenire in futuro.

La comunità scientifica non può lasciare avvolta dal mistero l’origine del coronavirus Sars-CoV-2, ma vuol comprendere come si è originato per prevenire in futuro disastri come quello che stiamo vivendo.

L’autorevole rivista internazionale Science ha pubblicato la lettera appello di 18 autorevoli scienziati dei principali enti di ricerca statunitensi ed europei, per chiedere nuove indagini al fine di scoprire le origini del coronavirus Sars-CoV-2.

Le indagini fino ad ora condotte, secondo questi scienziati, non hanno portato a certezze. Resta importante capire come è emerso il virus, perché capire i meccanismi di comparsa permetterà alla comunità scientifica e ai decisori politici di prendere le giuste precauzioni in futuro.

Due le ipotesi ancora valide

Sul tavolo restano aperte le due ipotesi predominanti, l’origine naturale del virus con salto di specie da animale ad essere umano, e l’ipotesi del virus sfuggito da un laboratorio per carenza nelle procedure di sicurezza.

Secondo gli autori della lettera il documento elaborato dalla commissione mista composta da esperti dell’Oms e scienziati cinesi, è troppo squilibrato. Solo quattro pagine sulle 313 parlano di un errore di laboratorio.

Anche il direttore dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, aveva affermato in precedenza che il rapporto presenta delle carenze.