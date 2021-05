La congestione nasale può essere fatale? Quando dovresti preoccuparti?

Un naso chiuso può avere gravi conseguenze per il corpo e, in casi estremi, portare alla morte. Lo ha detto Yuri Ulyanov, otorinolaringoiatra e professore presso l'Università medica statale di Mosca Sechenov.

Ulianov ha spiegato che, quando c'è congestione, le cavità nasali non funzionano e ciò a sua volta significa che è in atto un processo infiammatorio all'interno del naso che può portare a sinusite, un'infiammazione della mucosa delle cavità nasali.

"La sinusite è pericolosa perché, con l'infiammazione, le cavità nasali si chiudono e il processo infiammatorio può 'penetrare' negli occhi, irritare i tessuti e causare mal di testa", ha detto a 'Vechernyaya Moskva'.

Se raggiunge gli occhi, l'infiammazione può causare arrossamento, gonfiore intorno agli occhi, riduzione della vista e persino cecità. Secondo Ulianov, se non viene interrotta in tempo, può raggiungere il cervello del paziente e in questi casi può portare a meningite o ascesso cerebrale, essendo così fatale.

Le complicanze cerebrali e oculari, tuttavia, sono estremamente rare, essendo quest'ultima la più frequente delle due.

Malattie come l'influenza, il raffreddore e la sinusite sono spesso alcuni dei principali responsabili di un naso chiuso e infiammato. In questi casi la congestione di solito migliora dopo circa una settimana ma se dura più a lungo si consiglia di consultare un professionista.