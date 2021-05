Come il coronavirus influisce sulla funzione erettile

Lo studio dei ricercatori della Miller School of Medicine dell'Università di Miami mostra che la disfunzione dei vasi sanguigni o la disfunzione endoteliale, causate dall'infezione da Covid-19, potrebbero provocare disfunzione erettile.

"La nostra ricerca mostra che il Covid-19 può causare una diffusa disfunzione endoteliale nei sistemi di organi oltre i polmoni e i reni. La disfunzione endoteliale sottostante che si verifica a causa del Covid può entrare nelle cellule endoteliali e influenzare molti organi, incluso il pene", afferma l'autore dello studio, Ranjith Ramasamy, professore associato e direttore del programma di urologia riproduttiva della Miller School.

Secondo la ricerca, pubblicata sul World Journal of Men's Health, gli uomini che in precedenza non si lamentavano della disfunzione erettile l'avrebbero sviluppata in forma abbastanza grave dopo essersi ammalati di Covid.

I ricercatori hanno prelevato campioni del tessuto del pene di due uomini che erano stati infettati da Covid-19 sei e otto mesi prima, uno con una forma grave e uno in forma lieve. Si è scoperto che il coronavirus era presente nel tessuto del pene di entrambi gli uomini che avevano anche manifestato sintomi di disfunzione erettile.

"Ciò suggerisce che gli uomini che sviluppano l'infezione da Covid-19 dovrebbero essere consapevoli del fatto che la disfunzione erettile potrebbe essere un effetto avverso del virus e dovrebbero consultare un medico se sviluppano sintomi di disfunzione erettile", ha detto il Dr. Ramasamy.

Secondo gli autori del documento, questi ultimi risultati sono un altro motivo per cui dovremmo tutti fare tutto il possibile per prevenire il Covid-19, in particolare, hanno raccomandato la vaccinazione per prevenire il contagio.