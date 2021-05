Houston abbiamo un problema: 7mila tonnellate di detriti spaziali che orbitano

Per ‘detriti’ Bakaras intende tutti gli oggetti artificiali e i loro frammenti nello Spazio che sono fuori uso e non possono più essere utilizzati. Della vera e propria ‘spazzatura’ spaziale che non solo inquina, ma può rappresentare un pericolo reale per astronauti, mezzi spaziali operativi, ma anche per gli stessi abitanti della Terra.

È a tutti noto che tali oggetti, quando ricadono sulla Terra, vengono distrutti dall’impatto ad alta velocità con l’atmosfera, tuttavia, spiega Bakeras, le parti in acciaio e titanio non vengono completamente distrutte e potrebbero colpire centri abitati.

"Sulla base di valutazioni statistiche, si conclude che il numero totale di oggetti di questo tipo [di dimensioni superiori a 1 cm] è piuttosto incerto e può essere nell'ordine delle centinaia di migliaia fino un milione", ha detto lo specialista ai media russi ricordando che di questi oggetti meno del 5% viene rilevato, tracciato e catalogato da radar terrestri e mezzi ottici.

Per quanto riguarda i rischi nello Spazio, questi sono anche maggiori, alle velocità cui questi oggetti viaggiano, anche un semplice bullone potrebbe perforare satelliti, stazioni spaziali, navette o tute di astronauti, con conseguenze che i film di fantascienza hanno già immaginato con discreta approssimazione.

Al fine ridurre i rischi dovuti ai detriti spaziali, il 12 aprile scienziati di Omsk hanno annunciato che sono sul tavolo due progetti. Uno dedicato al rientro controllato dei satelliti a fine servizio, l’altro allo sviluppo di nuovi materiali capaci di venire completamente consumati dalla combustione al rientro in atmosfera.