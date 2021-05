Comunicare con la mente: la scienza trasforma i pensieri in parole

Gli elettrodi nel cervello di una persona paralizzata sono in grado di trasformare la sua scrittura immaginaria in parole digitate su uno schermo. La traduzione da cervello a testo può in ultima analisi creare modi per aiutare le persone con disabilità come la paralisi a comunicare usando solo i loro pensieri.

A un uomo di 65 anni sono state impiantate due griglie di piccoli elettrodi sulla superficie del cervello. Gli elettrodi leggono l'attività elettrica nella parte del cervello che controlla i movimenti delle mani e delle dita. Sebbene l'uomo fosse paralizzato dal collo in giù, immaginava di scrivere le lettere a mano. Con un algoritmo, i ricercatori hanno poi capito i modelli neurali che andavano con ogni lettera immaginata e li hanno trasformati in testo su uno schermo.

Solo dalla sua attività cerebrale, il partecipante ha prodotto 90 caratteri, o 15 parole, al minuto, ha riportato Krishna Shenoy, ricercatore dell'Howard Hughes Medical Institute alla Stanford University, con i suoi colleghi il 12 maggio su Nature. Questa è la stessa velocità del tasso medio di digitazione delle persone intorno all'età del partecipante sugli smartphone.

Il sistema pensiero-testo ha funzionato anche molto tempo dopo l'infortunio. "La grande sorpresa è che anche anni e anni dopo la lesione del midollo spinale, in cui non si è più in grado di usare le mani o le dita, possiamo ancora captare quell'attività elettrica. È ancora molto attiva", ha detto Shenoy.

La comunicazione basata sul pensiero è ancora nelle sue fasi iniziali. La ricerca con più volontari è necessaria, ma "non c'è dubbio che funzionerà di nuovo in altre persone", ha affermato Shenoy. I ricercatori prevedono di testare il sistema con una persona che ha perso sia la capacità di muoversi che parlare.