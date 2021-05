Tik Tok down, il social network inaccessibile in diversi paesi del mondo

Nelle ultime ore Downdetector ha ricevuto numerose segnalazioni relative al social network di Tik Tok, con numerosi utenti che lamentano malfunzionamenti dell'applicazione e rallentamenti.

Oltre l' 83% degli utenti segnala problemi con la visualizzazione di video

Il 9% ha riscontrato difficoltà nell'accedere al social.

I problemi sono segnalati dagli utenti di diversi paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Italia.

Che cos'è Tik Tok

TikTok è un'applicazione per creare e visualizzare brevi video di proprietà della società cinese ByteDance. Rilasciato nel 2018, è diventato un leader nel segmento delle app per video brevi in Cina e sta guadagnando popolarità in tutto il mondo.

