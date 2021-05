Bill Gates elenca le tre invenzioni più importanti di tutti i tempi

Il fondatore di Microsoft e filantropo Bill Gates ha condiviso la sua opinione riguardo le tre invenzioni più importanti di tutti i tempi.

Gates ha detto al quotidiano 'Handelsblatt' che l'invenzione numero uno sono i "vaccini", soprattutto considerando ciò che l'umanità ha passato nell'ultimo anno. Ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a sconfiggere numerose malattie che in precedenza avrebbero significato una vita di dolore, sofferenza o morte.

Il secondo posto è stato assegnato all'invenzione dei microprocessori, che hanno rivoluzionato l'informatica e reso possibile i personal computer, oltre a dare vita a un'ondata di innovazione negli ultimi 50 anni.

Al terzo posto Gates ha messo la Rivoluzione Verde, avvenuta a metà del XX secolo, che ha aumentato la produzione agricola in tutto il mondo.

Bill Gates è uno dei maggiori proprietari privati ​​di terreni agricoli in America, per un totale di oltre 690 milioni di dollari. Inoltre, recentemente sono emerse voci secondo cui ha acquistato quasi novemila ettari di terreno agricolo in Tracia, in Turchia.

Bill e Melinda Gates hanno fondato la Bill & Melinda Gates Foundation, specializzata in un'ampia gamma di progetti sulla salute pubblica. Finanzia la lotta contro le malattie trasmissibili e lo sviluppo di vaccini. All'inizio di questa settimana, tuttavia, la coppia ha annunciato la decisione di "porre fine al proprio matrimonio" dopo 27 anni.