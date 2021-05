App per smartphone che 'mangiano' il traffico

Alcune app nello smartphone ricevono i dati degli utenti in background, utilizzandolo per la monetizzazione. A volte i dati su di noi arrivano molto più di quanto abbiamo permesso, e questo, oltre alla violazione della privacy, "mangia" il traffico, ha detto all'agenzia di stampa The Prime Ruslan Kosarim, vice direttore tecnico per lo sviluppo del business del gruppo Angara delle società IB.

"Esistono due tipi di applicazioni mobili: alcune operano in un campo legittimo, altre sono dannose e rubano dati e traffico. Il primo tipo può essere riconosciuto leggendo l'informativa sulla privacy che le app forniscono e quindi ha chiesdono di concordare all'inizio del programma", ha affermato l'esperto.

Le app malware possono "effettuare il check-in" sullo smartphone da sole, soprattutto se si caricano dati da fonti vietate o non verificate.

Affinché l'app smetta di rubare traffico, bisogna capire cosa si ha effettivamente permesso loro di fare, e cosa invece stanno facendo senza autorizzazione. Quindi bisogna smettere di installare programmi da fonti incerte e acquistare antivirus. Infine, bisogna rassegnarsi della perdita di alcuni dati sul traffico e sui dati personali, come fanno le applicazioni ufficiali, ha concluso Kosarim.