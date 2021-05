Sonno troppo lungo potrebbe segnalare una malattia - medico

Il discorso non riguarda situazioni in cui una persona sta cercando di compensare il deficit di sonno dovuto a una violazione del regime e trascorre più di 8 ore a letto, di solito sufficiente per recuperare, ha chiarito il medico. Bisogna prestare attenzione se una persona trascorre molto più del dovuto a dormire ogni giorno e in aggiunta vuole dormire costantemente. Potrebbe trattarsi di una manifestazione di diverse condizioni patologiche, ha sottolineato la neurologa.

"Possiamo avere a che fare con l'ipersonnia o la depressione. Nel primo caso si tratta di una categoria associata con malattie legate ai disturbi del sonno che devono essere trattate. Nel secondo caso, con la depressione, c'è un aumento del bisogno di dormire e stare a letto e una perdita di interesse per la vita esterna per la focalizzazione su questioni personali", ha spiegato Elena Tsareva.

Secondo lei, queste condizioni dovrebbero essere prese molto sul serio, richiedono una consulenza specialistica.

"Consiglierei di andare da un medico in questo caso. Sia la depressione che l'ipersonnia sono condizioni serie che molti sottovalutano", ha sottolineato Elena Tsareva.