Starship di SpaceX, il razzo di Elon Musk finalmente riesce ad atterrare

Elon Musk raggiante per l'atterraggio dello Starship SN15 - finalmente al quinto tentativo il razzo è atterrato senza esplodere. Solo un ulteriore piccolo passo, perché in futuro il razzo dovrà trasportare persone.

Dopo quattro fallimenti, al quinto tentativo lo Starship SN15 è riuscito ad atterrare con successo senza esplodere al contatto con il terreno o subito dopo l’atterraggio. I nuovi accorgimenti messi in campo dagli ingegneri della SpaceX di Elon Musk, sono riusciti nell’impresa.

Lo Starship usa una tecnica di atterraggio mai provata prima da nessun velivolo spaziale: è infatti privo di supporti di cui ad esempio sono dotati i razzi di spinta dei Falcon 9 durante il loro atterraggio dopo il rientro.

Raggiante anche Elon Musk, che può dire di non ha buttato milioni di dollari e che in un tweet ha semplicemente scritto: “Atterraggio riuscito”.

Ora al gigante d’acciaio resta molta altra strada da compiere, la sua struttura attuale è solo un prototipo a cui mancano molti elementi del progetto finale.

Starship e i viaggi spaziali

Starship è pensato come il razzo che dovrebbe accompagnare i primi turisti spaziali sulla Luna, e in seguito colonie di persone su Marte. La sua versione definitiva dovrebbe prevedere la possibilità di far viaggiare 100 persone contemporaneamente verso il pianeta rosso.

Nella visione di Elon Musk, infatti, l’umanità è vista come multiplanetaria. Il futuro è la nascita di comunità marziane provenienti dalla Terra. Un giorno potremo dire di aver visto un marziano, quindi, se Musk riuscirà nella sua impresa. O forse la sua idea sarà raccolta dalle future generazioni e portata a compimento.

Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/chZjdVAute — SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021

