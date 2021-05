Alcune specie animali sono in grado di espandere le proprie fauci in maniera significativa per divorare le loro prede. Ma qual è l'animale con la bocca più elastica?

Non esiste attualmente un consenso scientifico in grado di soddisfare questa curiosità, ma certamente alcuni candidati si distinguono in questa competizione.

Un gran numero di roditori e alcuni primati hanno sacchetti espandibili per la conservazione del cibo sulle guance.

I criceti sono, forse, l'esempio più noto con questa caratteristica. Questi animali hanno borse in grado di sostenere fino al 20% del loro peso corporeo totale, riporta Business Insider.

© Foto : Pixabay Un criceto

Un altro animale noto per la sua bocca elastica è il serpente. Questi rettili sono in grado di divorare un intero pasto con un singolo morso gigante. Questo perché le loro mascelle non sono collegate ai loro crani ma piuttosto a legamenti flessibili che si allungano per accogliere grandi prede, riferisce Live Science.

Molto probabilmente, i serpenti sono gli animali terrestri con le bocche più elastiche, ma la situazione cambia quando se si lasciano salire sul podio anche gli animali acquatici.

Le balenottere azzurre e le balenottere comuni, gli animali più grandi del mondo, possono ingoiare più di 100.000 litri d'acqua in una volta sola. Ciò è possibile grazie a dozzine di scanalature espandibili (pieghe ventrali) che vanno dalle mascelle agli ombelichi.

CC0 Balena

Le balenottere, la famiglia a cui appartengono queste balene, ingoiano enormi quantità di acqua per filtrarla e da lì allontanare la preda. Il meccanismo di alimentazione di questi grandi cetacei assomiglia a quello di un altro animale dalla bocca molto elastica: i pellicani.

Questi uccelli hanno la pelle elastica sotto il becco, che usano per tirare fuori i pesci dall'acqua. I pellicani bruni, ad esempio, nelle loro bocche possono contenere fino a 11 litri di acqua, secondo Animal Diversity Web.

Questi uccelli prestano il loro nome ad un altro animale che compare anche nella lista delle bocche più elastiche: il pesce pellicano.

L'Eurypharynx pelecanoides può essere considerato una sorta di combinazione di tutte le altre creature citate. Hanno corpi simili a quelli dei serpenti, tecniche di alimentazione come le balene e un sacco di pelle in grado di espandersi in quasi tutte le direzioni.

Non ci sono stime ufficiali, ma ci sono prove registrate che il pesce pellicano è in grado di espandere la bocca a più di cinque volte la sua dimensione originale, quindi può essere considerato il vincitore non ufficiale di questa competizione, ha concluso Live Science.