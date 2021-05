Verizon vende la divisione media al Gruppo Apollo, operazione da 5 miliardi di dollari

In un'operazione da 5 miliardi di dollari Apollo Global Management ha acquisito dal gruppo Verizon il gruppo media che comprende Yahoo e Aol insieme a aziende nella tecnologia pubblicitaria e nelle piattaforme multimediali.

L'annuncio è stato dato dalle due società tramite un comunicato stampa congiunto.

Verizon cederà a Apollo entro la seconda metà del 2021 la branca che comprende:

Aol

Yahoo

E tre media online tra i più noti in ambienti tecnologici: TechCrunch, Yahoo Finance e Engadget.

"(Questa dismissione, ndr) consentirà a Verizon Media di perseguire in modo aggressivo le aree di crescita e di beneficiare i suoi dipendenti, inserzionisti, partner editoriali e quasi 900 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo" ha spiegato il gruppo, mentre il ceo Guru Gowrappan ha dichiarato "Siamo entusiasti di unire le forze con Apollo".

Verizon, che aveva comprato Aol per 4,4 miliardi di dollari nel 2015 e Yahoo per 4,5 miliardi di dollari nel 2017, manterrà una quota del 10% nella società nascente che continuerà ad essere guidata dal ceo Guru Gowrappan.

"Grazie all'esperienza settoriale e alla visione strategica di Apollo, Yahoo sarà ben posizionata per capitalizzare le opportunità di mercato, l'esperienza dei media e delle transazioni e continuare a far crescere la nostra piattaforma di pubblicità digitale. La transizione contribuirà ad accelerare la nostra crescita per il successo a lungo termine dell'azienda" ha continuato Gowrappan.

Secondo i termini dell'accordo, Verizon riceverà 4,25 miliardi di dollari in contanti, interessi privilegiati per 750 milioni milioni e manterrà una partecipazione del 10% in Verizon Media. La transazione include le attività di Verizon Media, i suoi marchi e le sue attività e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021.

"Abbiamo un enorme rispetto e ammirazione per il grande lavoro e il progresso che l'intera organizzazione ha compiuto negli ultimi anni e non vediamo l'ora di lavorare con Guru, il suo team di talento e i nostri partner di Verizon per accelerare la crescita di Yahoo nel prossimo capitolo" ha affermato Reed Rayman, Private Equity Partner di Apollo.

Ad aprile Yahoo! Answers, piattaforma fondata nel 2005, ha annunciato la sua chiusura dopo 16 anni di attività.