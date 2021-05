Facebook acquisisce Downpour Interactive, sviluppatore di giochi di realtà virtuale

Facebook ha acquisito lo sviluppatore di giochi di realtà virtuale Downpour Interactive, la software-house che ha creato il simulatore militare multi-player Onward.

L'annuncio arriva tramite una comunicazione nel blog di Oculus.

"Entrare a far parte della famiglia Oculus Studios darà a Downpour Interactive l’opportunità di coltivare sia la comunità di Onward con il pieno supporto delle risorse di Oculus Studios, sia, in futuro, di perseguire altri progetti" ha detto in un post sul blog Mike Verdu, VP di Facebook per i contenuti AR / VR.

​Facebook ha lo scopo, con questa acquisizione, di accrescere e fortificare l'influenza nel campo del gaming iniziata nel 2014 con l'acquisizione di Oculus.

Lo scorso 22 aprile si è tenuto il primo Oculus Gaming Showcase, occasione durante il quale sono stati annunciati giochi e novità riguardanti la realtà virtuale, tra cui la possibilità di collegare Oculus Quest 2 al PC senza l’ausilio di cavi, sfruttando la connessione Wi-Fi di casa.

Downpour Interactive è uno studio statunitense fondato da Dante Buckley nel 2015 con l'obiettivo di sviluppare uno sparatutto strategico in prima persona per realtà virtuale, concretizzata nella produzione di Onward.

A fine marzo IIDEA ha reso noto il nuovo rapporto annuale sul mercato dei videogiochi in Italia, mostrando che il 2020 è stato un anno straordinario per il settore con un giro d’affari di 2,18 miliardi di euro e una crescita del 21,9% rispetto al 2019.