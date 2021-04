Scienziati estoni ricavano spray contro il coronavirus dal latte di mucca

"Lo spray nasale che protegge dal coronavirus ha ricevuto una licenza di vendita e sarà disponibile nelle farmacie estoni da lunedì 3 maggio", si legge in una notizia pubblicata sul media.

Si sottolinea come questo spray non possa sostituire la vaccinazione e l'uso delle mascherine per fermare i contagi, tuttavia è un'arma in più per prevenire la diffusione del coronavirus.

Secondo il professore dell'Istituto tecnologico dell'Università di Tartu Mart Ustav, il farmaco potrebbe prevenire lo scoppio di una terza ondata di coronavirus nel Paese baltico.

Il professore ha sottolineato che non ci sono particolari restrizioni all'uso dello spray, che può essere applicato ai bambini a partire dai sette anni, così come nelle persone intolleranti al lattosio.

Solo le persone allergiche alle proteine ​​del latte non potranno utilizzare questo farmaco.

Il numero di casi di Covid rilevati in Estonia è pari a 121.657; dall'inizio della pandemia nel Paese il coronavirus ha ucciso 1.158 persone.