La nuova hypercar elettrica della Rimac lascia gli esperti senza parole - Video

La C_Two, che nella sua versione di serie avrà un altro nome, dispone di un motore elettrico a magneti permanenti per ogni ruota. Le quattro unità generano in totale un'incredibile potenza di 1914 cavalli. Il veicolo dovrebbe avere circa 643 km di autonomia. Già sulla carta queste cifre sembrano impressionanti, ma diventano ancora più sorprendenti quando prendono forma in pista.

Nel video di prova puoi vedere come l'hypercar acceleri da 0 a 96 km/h in soli 2,42 secondi e da 0 a 209 km/h in 5,81. L'auto ha percorso 400 metri in 8,95 secondi a una velocità di circa 251 km/h. Con questi dati supererebbe l'attuale detentrice del record, la Bugatti Chiron, con i suoi 9,4 secondi.

Nelle gare di resistenza la C_Two ha poi affrontato una Porsche Taycan Turbo S, battendola comodamente, sebbene quest'ultima si avvicini alle sue prestazioni con 2,8 secondi di accelerazione a 100 km/h.

L'auto nel video è una delle cinque di pre-produzione C_Two, di cui la Rimac prevede di produrre solo 150 veicoli. Nel frattempo i test della vettura sono ancora in fase di completamento e i rappresentanti dell'azienda dichiarano che le sue prestazioni potrebbero aumentare, poiché solo l'85-90% del potenziale dell'auto viene utilizzato nei test ripresi nel video. I suoi creatori sottolineano anche che il test è stato eseguito senza il cosiddetto launch control, o controllo di trazione per una rapida accelerazione.

Il produttore non ha rivelato la data di inizio della produzione dell'hypercar, ma si è già ipotizzato che costerà circa 2,1 milioni di dollari.