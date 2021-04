Come puoi verificare se i tuoi dati sono stati rubati?

Gli utenti dei social media sono spesso vittime di hacker che rubano i loro dati per condividerli con terze parti. Qui spieghiamo come scoprire se anche le tue informazioni personali sono filtrate.

Per verificarlo, devi solo andare sul sito web 'Have I been pwned?'.

In questa pagina, creata nel 2013 da Troy Hunt, direttore regionale di Microsoft Australia, è necessario inserire la propria email o il proprio numero di telefono in un apposito form per scoprire se si è stati vittime di un attacco informatico.

Una volta fatto, devi premere il pulsante pwned?, situato sul lato destro dello schermo, per vedere se sei presente nei database degli hacker.

Ma cosa devi fare se i tuoi dati personali sono stati hackerati?

Per proteggersi da attacchi informatici e truffe virtuali, è necessario creare una password più sicura tramite un generatore di password. Ti consigliamo inoltre di abilitare l'autenticazione a più fattori per tutti i tuoi account.