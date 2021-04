Nuova scoperta scientifica: disinfettanti a base di iodopovidone riducono rischio contagio COVID

Secondo le conclusioni dello studio, la chemioprofilassi con l'uso di idrossiclorochina o di spray per la gola a base o iodopovidone è più efficace della vitamina C per ridurre il rischio di infezione dal coronavirus in uomini giovani e sani.

La ricerca è stata pubblicata sul portale Science Direct.

"In confronto alla vitamina C, in termini assoluti è stata rilevata una significativa riduzione del rischio di infezione nel caso di idrossiclorochina per somministrazione orale e spray per la gola a base di iodopovidone", si legge nel rapporto.

Tuttavia, lo scienziato ha sostenuto che le mascherine ed il distanziamento sono gli unici modi comprovati di prevenire la diffusione del virus nel caso se i vaccini non siano disponibili.

Come riportato dal quotidiano singaporiano The Straits Times, il professore associato Raymond Seet, che ha coordinato la ricerca, ha osservato che l'applicazione di questi preparati potrebbe ridurre il rischio di diffusione del coronavirus laddove la vaccinazione non è stata avviata.

Il rapporto è stato pubblicato a seguito della conclusione di uno studio sui preparati che potrebbero essere utilizzati per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo studio ha coinvolto più di 3mila uomini, la cui età media è di 33 anni. Al momento dell'inizio dello studio, nessuno di loro era positivo al COVID-19.

A dicembre l'Agenzia Italiana del Farmaco ha definito l'idrossiclorochina come inefficace per trattamento di pazienti con COVID-19 in ospedale.