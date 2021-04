Covid-19 può causare anche problemi con la voce

"Osserviamo pazienti che hanno subito infezione da coronavirus, che successivamente hanno manifestato l’insorgenza di raucedine o con raucedine persistente dopo la malattia. Inoltre notiamo che la tendenza a manifestare lamentele circa disturbi della voce è in crescita, e non è correlata al tempo in cui si è contratta la malattia. Cioè, può accadere anche dopo un mese. Può per altro persistere e durare diversi mesi", ha spiegato la dottoressa Ekaterina Osipenko, segretaria generale dell’Accademia Europea di Foniatria (EAP).

"Questa infezione è respiratoria e colpisce non solo il tessuto polmonare ma anche l'intero tratto respiratorio è coinvolto, quindi anche la laringe e il tratto respiratorio superiore", ha spiegato la specialista che sottolinea anche come spesso i pazienti, preoccupati degli esiti più gravi che potrebbe avere la malattia, trascurano effetti minori come i cali o alterazioni della voce.

Anche in casi di soggetti che hanno superato bene l’infezione, il tratto respiratorio è rimasto coinvolto e spesso si possono avere, tuttavia l’incidenza deiè più rilevante nei casi in cui il Covid si è presentato nella forma più brutale.

"I pazienti che hanno avuto bisogno di rifornimento di ossigeno, ventilazione meccanica, o peggio ancora tracheotomia, naturalmente hanno rischiato di subire un processo infiammatorio nel tratto respiratorio superiore ben più grave. Pertanto, ovviamente, sono questi i pazienti che manifestano le sindromi post coronavirus più serie che interessano la voce”, ha sintetizzato l'esperta.