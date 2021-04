Quali novità potrebbe presentare Apple al suo prossimo evento?

L'azienda ha inviato gli inviti virtuali, che includono un'immagine colorata e lo slogan 'Spring Loaded' ('caricato in primavera'), senza rivelare ulteriori dettagli. Ma cosa possiamo aspettarci dall'evento che andrà in onda in diretta sul sito della mitica azienda di Cupertino?

Uno sguardo più da vicino all'insolito logo, presumibilmente - visto il diverso spessore delle linee - disegnato con un iPad e una Apple Pencil, potrebbe far conoscere al pubblico nuovi tablet e relativi accessori. Molto probabilmente si tratta di un iPad Pro dotato di un nuovo mini schermo Led e di un iPad mini ridisegnato.

Secondo quanto riferito, Apple sta anche preparando due nuovi modelli di cuffie AirPods: AirPods di terza generazione e AirPods Pro di fascia alta.

L'immagine ha anche una versione animata in una realtà aumentata, quindi potrebbero trattarsi anche di alcuni dispositivi legati a quest'area. Si vocifera che l'azienda stia lavorando alla creazione di occhiali intelligenti e cuffie per realtà aumentata e virtuale, anche se è improbabile che li vedremo all'evento di aprile.

I gadget che l'azienda potrebbe introdurre includono anche il dispositivo di tracciamento AirTags, il cui lancio è stato posticipato più volte, e un ibrido tra il set-top box di Apple TV e lo smart speaker HomePod. Tuttavia, possiamo solo aspettare il 20 aprile per conoscere tutti i dettagli.