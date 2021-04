Gagarin Day, la NASA firma un accordo per un reality show sulla stazione spaziale

La NASA ha firmato un accordo per testare la fattibilità di reality show sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo ha reso noto lunedì in un comunicato stampa Space Hero Partnerships.

"Space Hero Partnerships ha firmato un accordo spaziale con la NASA per uno studio di fattibilità di una proposta di missione Space Hero sulla Stazione Spaziale Internazionale", si legge nel comunicato.

"La missione Space Hero, prevista per il 2023, sarà resa possibile da Axiom Space e potrebbe includere un live streaming coinvolgente e interattivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7".

Nel comunicato viene evidenziato che la firma è stata posta in coincidenza del 60° anniversario del volo spaziale pionieristico di Yuri Gagarin.

“Il SAA viene firmato in una data significativa nella storia dell'umanità, poiché il 12 aprile 2021 segna il 60° anniversario del primo essere umano nello spazio, Yuri Gagarin. Da allora più di 500 professionisti hanno rischiato la vita per aprire una via nello spazio che ora sia affidabile da esplorare per l'umanità", si legge nella dichiarazione.

'Space Hero' è il primo casting globale in cui i concorrenti competono per guadagnarsi un viaggio sulla ISS.

Il reality si propone di mandare sulla ISS un civile per un viaggio di 10 giorni da 55 milioni di dollari. Il casting inizierà alla fine del 2021 e sarà aperto a chiunque abbia più di 18 anni e parli correntemente l'inglese. Il volo è previsto per il 2023 e Space Hero sta pianificando 15 stagioni del reality per i prossimi 30 anni, che dovrebbero spingersi fino alla Luna e Marte.