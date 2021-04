Studio norvegese trova collegamento tra vaccino AstraZeneca e coagulazione del sangue

Dopo la sospensione del vaccino in alcuni paesi dovuta ai casi sospetti di effetti collaterali, uno studio dell’Ospedale dell’Università di Oslo ha indicato una connessione tra il vaccino di AstraZeneca contro COVID-19 e gravi coaguli di sangue, basso numero di piastrine ed emorragia.

Secondo lo studio pubblicato venerdì scorso sul New England Journal of Medicine e sottoposto a revisione paritaria, gli effetti collaterali gravi e potenzialmente letali dipenderebbe dai livelli altissimi di anticorpi, ma il meccanismo esatto che innesca la condizione rimane sconosciuto. Tuttavia, si ritiene che lo studio avrà ripercussioni sulla decisione della Norvegia se continuare l'inoculazione con il vaccino AstraZeneca.

Lo studio ha anche indicato che la carenza di piastrine indotta dal vaccino nei coaguli di sangue può essere più frequente di quella riscontrata in studi precedenti che ne esaminavano la sicurezza.

Entro 10 giorni dalla vaccinazione, l'ospedale universitario di Oslo ha ricevuto cinque pazienti, inizialmente sani, che avevano sviluppato livelli molto alti di anticorpi contro le piastrine, che si ritiene essere la ragione diretta della forte risposta immunitaria. Tre di questi cinque sono ora morti, mentre due si sono completamente ripresi, ha spiegato Pål Andre Holme all'emittente nazionale NRK, il primario del dipartimento per le malattie del sangue.

Quattro dei cinque pazienti erano donne di età compresa tra 32 e 54 anni. Una settimana dopo la vaccinazione, hanno sperimentato mal di testa, dolore addominale e mal di schiena prima di ammalarsi gravemente, ha spiegato il medico capo Nina Haagenrud Schultz e l'autrice principale dello studio.

I ricercatori non sono stati in grado di trovare alcun denominatore comune tra i cinque pazienti oltre al vaccino.

Il medico capo Ingvild Sørvoll del gruppo di ricerca dell'Università della Norvegia settentrionale ha confrontato gli effetti collaterali con una condizione nota quando si formano anticorpi contro un farmaco chiamato eparina.

“Tuttavia, questi pazienti non avevano ricevuto eparina” ha detto la dottoressa, “abbiamo però trovato un livello di anticorpi altissimo. Hanno fatto ‘saltare’ la bilancia del nostro laboratorio. E quando guardiamo in letteratura, vediamo che una tale quantità di anticorpi non è mai stata descritta prima di una vaccinazione", ha aggiunto la Sørvoll.

Il primario Holme ha descritto i risultati come "estremamente gravi".

"Questi sono effetti collaterali fatali, quindi più grave di così non si può", ha commentato, non esprimendo tuttavia opinione se il vaccino debba o meno rimanere nel programma di inoculazione norvegese in atto.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Il vaccino AstraZeneca

"Ho grande fiducia che l'Istituto nazionale di sanità pubblica e l'Agenzia norvegese per i medicinali sapranno fare le giuste valutazioni”, ha detto Holme.

Steinar Madsen, direttore medico dell'Agenzia norvegese per i medicinali, ha definito lo studio "molto importante", aggiungendo che ha fornito "una base per ulteriori ricerche" e avrà un impatto quando la Norvegia deciderà se riprendere la vaccinazione con AstraZeneca o meno.

La direttrice dell’Istituto Nazionale per la Sanità Pubblica, Camilla Stoltenberg, sorella dell'ex primo ministro norvegese e attuale segretario generale della NATO, ha confermato:

“Questo studio è importante, perché utilizza i dati trovati nei casi norvegesi di questo raro, possibile effetto collaterale. Quindi fornisce una buona descrizione ed è uno studio molto importante per la nostra fondazione", ha detto la Stoltenberg.

Il vaccino AstraZeneca è stato utilizzato contro il COVID-19 in almeno 115 paesi. Ad oggi, le autorità di regolamentazione europee hanno ricevuto segnalazioni di oltre 220 casi del raro problema della coagulazione del sangue tra UE e Regno Unito messi insieme. Con circa 34 milioni di destinatari in quei paesi, questo produce un tasso di incidenza di circa uno su 100.000.

Tuttavia, molti di questi paesi hanno limitato l'uso del vaccino AstraZeneca alle persone anziane o hanno smesso di usarlo del tutto, nonostante le rassicurazioni delle autorità di controllo mediche che asseriscono che i benefici superino i potenziali rischi.