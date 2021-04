Arcobaleno su Marte, la Nasa spiega il fenomeno terrestre sul Pianeta Rosso

"Molti si chiedono: quello è un arcobaleno su Marte? No. Qui non sono possibili arcobaleni. L'arcobaleno è dovuto alla luce riflessa dalle goccioline d'acqua. Tuttavia non c'è abbastanza acqua per la condensa, inoltre è troppo freddo per acqua liquida nell'atmosfera. Questo arco è un riflesso di luce dell'obiettivo", si legge in un tweet della Nasa.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021

​Il rover Perseverance è atterrato nelle vicinanze del cratere Jezero su Marte il 18 febbraio. La missione Mars 2020 con il rover è stata lanciata dalla Terra nel luglio dello scorso anno. Il quinto rover nella storia dell'agenzia spaziale americana è dotato di sette strumenti scientifici per studiare la struttura e la geologia del Pianeta Rosso.

Uno dei compiti principali è la raccolta di campioni di suolo marziano, che, come previsto, arriveranno sulla Terra tra una decina d'anni. A bordo di Perseverance c'è un dispositivo sperimentale per ottenere ossigeno dall'atmosfera di Marte, così come "l'elicottero spaziale" Ingenuity, che presto effettuerà il suo primo volo sul Pianeta Rosso.